臺鹽(1737)參展2022亞洲生技大展，推出綠迷雅金彈潤、淨透美白系列等主力商品，總經理陳世輝說，臺鹽生技2022年線上及線下已經串聯起來，雖然今年仍有疫情的干擾，不過，至目前為止，線上的業績成長約2成，實體店面的業績也在成長當中，接下來9月將推出週年慶活動，雙11、雙12購物節及農曆年節送禮商機，營運動能強勁。

夏季氣溫飆高，台鹽海洋鹼性離子水7月出現單日銷售成長逾4成的銷售紀錄，出現貨運車在臺鹽工廠排隊等載水的情形。陳世輝笑著說，天氣實在太熱了，現在工廠已經採取三班制加緊趕工，還是不夠供應市場的需求量。今年初雖然就已經規劃新的產能，由於找不到場地，所以預估將等到明年下半年可能才會興建新的產線。

在綠能方面現在越來越好，台鹽自行投資的太陽能位於高雄市路竹區華山段，陳世輝說，1.68公頃土地，建置地面型太陽能案場，原本目標明年上半年完工，但受到缺工、缺料的波及，將會延至明年下半年完工，屆時將開始貢獻營運，將為台鹽打下未來20年的新基業。

後疫情時代，民眾對預防保健和美容保養品需求升溫，臺鹽適逢公司70週年參展2022亞洲生技大展，推出綠迷雅金彈潤、淨透美白系列等主力商品，以及會員點數7倍送、拉霸遊戲、商品兌換、UP機能吸凍飲限量送等每日700份好禮，吸引參觀人潮！臺鹽透過亞洲生技大展與全台台鹽生技門市、台鹽線上購串聯購物慶，線上線下攜手搶攻七夕、父親節商機。