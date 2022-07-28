女星陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，2018年結婚後育有2個可愛女兒，近日曬出多張身材纖細的照片，只見她身穿黑色開高岔連身洋裝，腰間露出平坦腹部及纖細筆直長腿，與先前懷孕期間胖到72公斤的臃腫體態相比，身材好到令人難以置信，而讓她下定決心鏟肉的關鍵因素，在於被男性友人當面說：「好怕老婆也跟你一樣很難恢復」。

陶嫚曼曬出爆肥的巔峰照，與現在火辣的傲人身材相比，可以說是判若兩人，照片中她攤平在沙發上，露出兩條粗大腿，她表示當全職媽媽相當累，只剩半夜時間能放鬆，這時間追劇肯定配個宵夜，因此對於吃這方面完全不會節制，加上老公很愛去大賣場採購零食，不然就是出差時會買當地名產回家一起享用，導致她體重直線上升，不禁感嘆：「老公是育兒方面神隊友，但就是我減肥路上的豬隊友」。

陶嫚曼懷孕期間胖到72公斤。(品牌提供)

至於為何下定決心鏟肉?陶嫚曼表示某次參加朋友婚禮，攝影師拍照時，好姐妹們都有默契幫她把身體擋住，當下覺得自己怎麼胖成這樣，加上被男性友人當面說：「好怕老婆也跟你一樣很難恢復」，讓她感到相當自卑，便決定好好減重，而成功甩8公斤的她，也大方分享「佛系鏟肉法」，就是三餐正常吃，每天至少喝2500cc的水，如果想喝手搖飲，就會找替代飲品解癮，才成功突破甩肉停滯期。

陶嫚曼成功甩8公斤大秀火辣身材。(品牌提供)

陶嫚曼成功減重後，還接到節目邀約分享心路歷程，讓她忍不住對著正在減肥的產後媽媽喊話：「加油！你們不孤單！我們一起改變、一起調整，按照自己最舒服的節奏減肥，我都做到了你們也可以」。