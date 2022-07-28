1名網友日前在臉書抱怨，他日前去公園溜蛇遭驅趕，他不滿直呼為何同樣是寵物，別人溜貓狗都沒事，他溜蛇就要被檢舉，貼文一出，網友們紛紛留言：「你的寵物會把別人的寵物吃掉」、「畢竟在公共空間，要被尊重也得尊重別人」、「很怕蛇的人還是會崩潰」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》抱怨，日前他去公園溜蛇時遭民眾投訴檢舉，讓他不滿發文直呼：「同樣是寵物，應該平等，別人遛狗遛貓沒關係，我遛蛇就要被人投訴跟勸導」，他說他已經找較少人走動的角落，但還是引起民眾不滿，不少網友建議他繫牽繩，但他無奈表示：「請來示範怎麼繫」。

文章曝光後，短短6小時，吸引1萬名網友按讚，快2000則留言：「你的寵物會把別人的寵物吃掉」、「遛倉鼠的遇到你的寵物怎麼辦」、「蛇會吃人，有聽過貓吃人的嗎？」、「建議掛在身上帶出去，直接放草地真的母湯」、「你當全世界的人都覺得球蟒很可愛就對了？你遛蛇不就是想要炫？本來就要套個繩索之類的」。

也有人直呼：「種族岐視」、「知道你想讓牠曬太陽，但你沒任何防護 大家看到還是會驚一下」、「無毒無危險就沒差」、「雖然第一次稱讚一隻蛇很可愛，但遇到我還是會逃跑」、「很怕蛇的人還是會崩潰」、「畢竟在公共空間，要被尊重也得尊重別人」。