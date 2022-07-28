交通部今（28）日說明今年1到5月道路交通安全狀況，在各界關注的「機、老、酒」方面，酒駕死亡人數已經大減，但機車事故死亡人數仍比去年同期增加36人、高齡機車騎士死亡人數增加14人，顯示機車事故仍是防治重點。

交通部道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴表示，今年1到5月道路交通事故總件數15萬511件，比去年同期減少2982件、減少1.9％；30日死亡人數1243人，減少25人、2.0％；受傷人數19萬9547人，減少5960人、2.9％。

在各界關注的「機、老、酒」方面，黃運貴表示，今年1到5月機車事故死亡779人，比去年增加36人、4.8％；但高齡者死亡480人，減少1人；酒駕因為法令修改以及執法趨嚴，死亡人數111人，減少21人，下降幅度明顯。

在機車事故死亡當中，值得注意的是今年1到5月高齡機車事故件數19510件，雖比去年同期減少644件，但是高齡機車騎士死亡259人，去比去年同期增加14人。

統計高齡者機車今年1到5月交通事故死亡增加較多的縣市，包括台中、桃園、新北、高雄、彰化以及屏東，碰撞類型以側撞占40％和路口交岔撞占20％，占比最高，事故位置以路口為主。