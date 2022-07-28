兩年舉辦一次的「世界警消運動會」現正在荷蘭鹿特丹舉行，雲林縣斗六市公園分隊消防員陳嘉宏除在此次比賽拿下金牌，更打破了大會紀錄，雲林縣長張麗善興奮地說，昨（27）日半夜接獲這個好消息時，差點睡不著覺，看到陳在頒獎台揚起國旗時相當感動。

張麗善指出，陳嘉弘正在參加世界警消運動會，他先於臥推項目首獲銅牌，接著更在男子健力83公斤量級大放異彩，硬舉265公斤打破原大會紀錄（原紀錄252.5公斤紀錄），拿下金牌。

「嘉弘辛苦了！」張麗善表示很感謝陳嘉弘為雲林、台灣爭光，也相當替他感到驕傲。