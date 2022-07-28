高雄市阿蓮區1家螺絲工廠28日下午1時許發生火警，消防局人員獲報到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市阿蓮區成功街1家螺絲工廠，於今（28）日下午1時許發生火警，消防局獲報後立即出動15車28人前往搶救；到達時已有火煙冒出，消防人員立即布署水線搶救，幸無人傷亡。

這家工廠廠內機台及堆積大量油料火勢猛烈，經消防人員奮力搶救，火勢約30分鐘迅速撲滅，無人員受傷受困。

消防人員於任務完成後，立即向廠方員工作災後防火宣導。高雄市政府消防局呼籲，工廠等作業場所平時應落實環境安全維護並注意用火用電，提高警覺，避免發生危害，如發現火災應立即撥打119報案。