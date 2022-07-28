桃園市長參選人林智堅深陷論文抄襲風波，擔任林智堅論文審定委員會召集人的台大社科院長蘇宏達叮嚀學子「這個醜聞提醒大家誠實、紀律和榮譽的重要性」，此話引起各界議論，許多網友到蘇宏達臉書留言嗆罵，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩在臉書發文聲援蘇宏達。

柯志恩指出，蘇宏達叮嚀青年學子誠實、紀律和榮譽的重要性，本於學術倫理，學生論文互相抄襲，無論誰是原創者，將其定調為醜聞何錯之有？但蘇宏達隨即被民進黨與側翼鋪天蓋地攻擊，認為他「未審先判」，要求迴避審查，甚至挖出蘇宏達過往所有的言論，質疑他擔任審定委員會召集人的正當性。

柯志恩表示，民進黨為了護航林智堅，想再次牽制蘇宏達的言論自由，甚至無所不用其極進行思想審查、網路霸凌與言語恐嚇，如此惡劣行逕，既卑鄙又無恥，她全力聲援蘇宏達。所幸台大論文審查委員會一致決議駁回林智堅提出的迴避申請，讓外界看到台大捍衛學術倫理及言論自由的決心。