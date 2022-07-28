軟板廠台郡(6269)公布第2季財報，其中營業淨利率為0.9%，約當單季營業淨利約6580萬元，單季稅後盈餘為2.88億元，季減63.2%，年增145.2%，累計上半年每股盈餘為3.23元。

台郡今天下午舉行電話法說會，台郡第2季合併營收為73.11億元，季減23%，年增3.7%，單季合併毛利率為11.1%，季減4.8個百分點，年減3.2個百分點，營業淨利率為0.9%，季減7.1個百分點，年減2.2個百分點，約當單季營業淨利約6580萬元，單季稅後盈餘為2.88億元，季減63.2%，年增145.2%，單季每股盈餘為0.9元。

就各產品別來看，通訊產品佔第2季營收比重由今年第1季51%上升至53%，電腦佔比由今年第1季約39%下降至34%，消費性產品佔比由今年第1季約10%上升至13%。

台郡上半年合併營收為168.04億元，年增18.5%，合併毛利率為13.8%，年減2個百分點，營業淨利率為4.9%，年減0.1個百分點，稅後盈餘為10.72億元，年增68.9%，每股盈餘為3.23元。