受新冠疫情影響，若要外出就得戴上口罩防疫，然而夏季天氣炎熱，長時間戴口罩不但讓人感到悶熱，下巴、臉頰還可能冒出惱人的痘痘。營養師林雨薇指出，大量的汗水會導致皮膚問題，除了可以勤換口罩、注重個人衛生以外，還可以透過6種飲食方法來改善，像是多喝白開水、無糖茶，或減少攝取油炸物等。

林雨薇在臉書粉專發文，夏天悶熱、濕氣重，口罩戴著不但會讓人感到空氣稀薄，大量的汗水也會造成皮脂分泌堆積、毛孔角質化阻塞，進而導致粉刺變多、毛囊炎、黴菌細菌滋生、紅腫痘痘肌、濕疹復發、出現汗疹等皮膚問題，她建議皮膚較為敏感、容易發炎，或經常性冒痘痘的人，除了要避免長時間在悶熱環境下戴口罩，減少皮膚摩擦，同時也要注重個人衛生，勤換口罩、做好皮膚清潔與保養。

除此之外，林雨薇也分享6種能夠幫助改善皮膚狀況的飲食方法。

●改變飲料選擇，喝白開水、無糖茶、梅子水

長期飲用含糖飲料或精緻甜食，會導致胰島素濃度升高、增加皮脂分泌，可能促使皮膚痘痘生長及濕疹發生；為了給肌膚充足的水分，讓肌膚內層基底、外層角質層維持正常代謝，避免缺水乾燥、脫皮，建議平時攝取水分時以白開水、無糖茶、梅子風味水為主。

●改變烹調用油，使用橄欖油

將家中烹調用油（大豆油、玉米油）改成橄欖油，有助於皮膚修復，因為橄欖油有豐富的單元不飽和脂肪酸，以及維生素A、D、E、K，具有抗氧化、抗發炎能力，能維持皮膚健康；另外橄欖油含有角鯊烯成分，具維持肌膚表層保水的能力。

●改變點心選擇，堅果、奇異果、莓果、甜椒

長期愛吃甜食或精緻糕點、中式麵食，不只造成胰島素分泌，還容易增加痘痘肌及濕疹發生率，且會讓身體產生大量糖化終產物（AGEs），加速肌膚老化；如果點心時間嘴饞，建議吃天然且具抗氧化營養素的原型食物，像是核桃、奇異果、莓果、甜椒等，來維持皮膚健康。

●改變蛋白質選擇，吃低脂肉類、豆製品

吃加工肉品、豬皮、肥肉，實際能攝取到的蛋白質比例不多，且脂肪含量高，若想增加皮膚膠原蛋白合成，建議改吃低脂肉類，像是雞胸肉、瘦肉，或豆腐、豆乾、豆漿、蛋類等優質蛋白質，其胺基酸組成更完整，有利於皮膚組織再生合成。

●減少過敏原，增加益生菌及蔬菜

腸道菌叢生態會影響皮膚健康，壞菌多會產生毒素，影響皮膚代謝，平日飲食可額外攝取益生菌、新鮮蔬菜，來增加腸道內好菌數量及存活率。此外也要避開食物過敏原，比如麩質（麵條、饅頭、麵包、燕麥片等），降低腸道發炎反應，維持肌膚代謝分化、保水。

●減少攝取油炸、烤酥油，增加ω-3脂肪酸食物

炸物、中式麵食使用的炸油、烤酥油、奶油或其他烘焙用油，油脂主要來自ω-6脂肪酸或飽和脂肪酸，容易導致身體發炎、免疫失調，且高溫油的糖化終產物也更多，建議要盡量少吃，才能維持肌膚健康。而ω-3脂肪酸助於減少發炎導致的皮膚紅腫、長痘痘等症狀，平時可選擇鯖魚、黃魚、蚵、奇亞籽、亞麻仁等，含ω-3脂肪酸的食物。