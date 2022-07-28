工商協進會吳東亮理事長於上午率第26屆理監事一行共32人前往總統府晉見蔡英文總統，由總統府李大維秘書長、經濟部陳正祺次長等官員陪同蔡總統接見。

蔡英文於接見時首先肯定工商協進會成立70年來，在台灣經濟發展過程中所扮演的重要角色，而現在面臨國際局勢變化的挑戰，期待工商協進會繼續推動各領域的升級轉型，讓台灣在國際上持續嶄露頭角。

工商協進會吳理事長致詞時表示，本(第26)屆全體理監事的組成新增了多位優秀的女性與中生代的企業界領袖，展現了工商協進會永續傳承的精神。今後將秉持創會宗旨，配合國家經濟發展，以「優化投資營運環境」、「深化全球經貿合作」、「強化工商創新動能」、「擘劃永續共好未來」四大核心主軸，持續向政府提供財經建言，並加強與政府合作，拓展國際競爭力，協力實現台灣經濟再躍升。

吳東亮並針對近日來保險業淨值危機引發國人的關注一事，向總統提出建言，提及保險業對安定台灣社會扮演了重要的角色，金管會對於壽險業監理已十分嚴謹，台灣多數壽險業者依現行監理規定來看，其體質都相當健康，更積極配合政府規劃，將於2026年導入實施IFRS17國際會計準則以及ICS清償能力標準。

但是業者卻也面臨台灣債券市場規模過小、投資法令鬆綁不足的困境，所以期盼政府考量國內狀況，採取在地化配套措施，依本國國情擬定公開一致的資本監理標準，以利保險業者來遵循，並希望政府能給保險業者多一點肯定、支持和鼓勵。

此外，工商協進會同行的理監事也針對近來工商界關切的議題，向總統提出七大類建言，包括：國境開放政策、穩定供電、改善兩岸關係、加速規劃台灣成為亞洲資產管理中心、重新將台灣打造成國際正體中文學習重鎮並放寬簽證停留限制、調整人工生殖法規及加大生育補助、成立台灣「觀光國家隊」等。蔡總統也在聽取各項建言後，一一予以回應，互動熱烈，與會代表咸感蔡總統對工商發展各項議題的重視。

最後吳理事長邀請蔡總統蒞臨工商協進會於10月份舉辦之70周年慶祝大會，給予工商協進會會員勗勉。