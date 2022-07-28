今天在大聯盟場上紅雀以6：1擊退藍鳥，中斷對方的7連勝，此戰紅雀當家「雙老」溫萊特(Adam Wainwright)和普侯斯(Albert Pujols)都有好表現，溫萊特投7局僅失1分力奪勝投，離生涯200勝還差9場，普侯斯則繳出猛打賞，並轟出中外野3分全壘打，為球隊奠定勝基，同時這也是他生涯第686轟，繼續朝700轟之路邁進。

此戰紅雀派出40歲溫萊特先發投球，他繳出優異表現，主投7局被敲5安打失1分，送出8次三振無任何保送，奪下本季第7勝、生涯第191勝，離200勝越來越靠近，而他的自責分率是3.28，今天他只在第4局遭畢薛特(Bo Bichette)擊出安打失分。普侯斯則以先發一壘手身份出賽，4打數3安打3分打點、跑回1分，5局揮出致勝3分炮。

With his 2111th hit with the #STLCards, Albert Pujols has passed Rogers Hornsby for the 4th-most hits in team history! pic.twitter.com/EydT20Ao4S — St. Louis Cardinals (@Cardinals) July 28, 2022

普侯斯今天排第4棒，首次打擊就從藍鳥王牌高斯曼(Kevin Gausman)手中敲出一壘安，第二次賞給對方二壘安打，隨後隊友攻下第2分，5局他逮中牛棚投手四縫線快速球，一棒轟向中外野，將比數拉開到6：1，最後一次打擊敲出飛球被接殺，不過仍完成猛打賞的超級表現，本季他出賽57場，累積7轟24打點1盜壘，打擊率.241。