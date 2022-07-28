Janet一家四口相當幸福。（TLC旅遊生活頻道提供）

Janet（謝怡芬）親自擔任製作人，以手機與家用數位攝影機拍攝她與老公George從凍卵、取精、凍存胚胎、流產、體外受精到順利產下新生命的紀錄片《心跳：生命奇蹟》將播出，人在美國洛杉磯的她今（28日）跨海接受視訊聯訪分享求子艱辛過程，Janet表示：「希望透過這些畫面，可以讓多一點人看到，變成是個很正常可以聊的話題，不管是流產、凍卵或是體外受精。」

紀錄片中也有夫妻吵架的畫面，Janet笑說這只是冰山一角，「我跟George吵了好多次，A開頭、F開頭、D開頭的髒話都出來了，本來我們只是單純記錄，情緒來就是情緒來，也不知道寶寶會不會生存，非常難受，就像在坐雲霄飛車」，有次老公對她說「妳總是很忙」，徹底激怒她，吵到連醫生、護理師都出來勸架，「還有一次是因為大兒子Egan不想刷牙，我又跟他大吵，我還說他是個控制狂」，不過一聽到醫生說寶寶有心跳，「我立刻大哭，當場發洩出來，我才知道我自己壓力多大」，也相當感謝George願意體諒，「他是理性，可以溝通的人」。並透露有一天自己發現Egan竟然會說「Shut Up」，被爸爸制止後，Egan便回「媽媽也會說啊」，他們才知道身教的重要性。

Janet也說從一開始拍片時就力求真實，「很少看到我們對著鏡頭講話，都是把攝影機放在旁邊，或是用GoPro，有時候則是經紀人幫忙拍」，不過其實一開始George並不希望她拍攝，「我們為此吵了很多次，有幾次回診，George叫我不要拍，好好跟醫生講，我就先關掉」，她也很感謝George在她不舒服時，「不會拿手機來拍，而是趕快過來抱抱我、安慰我」，還有流產當天，「我在公共電視，我非常不舒服，旁邊沒人知道，我真的好痛好痛，這也沒人記錄下來」。這次擔任製作人也是想要親自剪輯，「不放心給別人剪，因為有些畫面也不太想要先被別人看到，也擔心不會是我想要說的故事跟風格」。

目前已有2個兒子，Janet笑說自己就像住在「男生宿舍」，被問是否想3胎，她坦言前2天剛好就在聊，「還有一顆胚胎，但還要生的話，現在要趕快懷孕，不知道能不能，可能要花很久時間，也會比較累」，並表示雖然他們也想生個女兒，「但如果再生的話，男孩子的可能性也蠻高的，因為George他們家也是想生女兒，結果一直生兒子」。至於Egan念小學，要如何兼顧台灣和美國兩邊的生活？她說：「還有1年時間去想，主要是George工作在美國，我也慢慢在這邊經營小工作，這是我第一次當製作人，對這方面有興趣，有些工作可能不需要百分百在台灣，這是新的機會」，至於自己是否想開YouTube頻道分享育兒心得，「但我很懶啦，而且工作一直來，時間不知道跑去哪裡了」。

她也很感謝媽媽雖然愛孫子，但從未給過她壓力，「知道我懷孕，她開心到像個小孩，反應超級可愛，醫生發現寶寶沒有心跳時，我突然覺得會不會像是澆了一盆冷水，讓媽媽崩潰」，沒想到媽媽反而握著她的手說，「沒關係，這個常常發生，我整個哭出來，變成她在安慰我，她還是最支持我的媽媽」，讓Janet瞬間淚崩。她還分享Egan的貼心暖舉，因為當時第一胎在醫院38小時才成功誕生，讓她產生陰影，所以生第二胎的前1天很不想太早去醫院，還哭到沒辦法呼吸，對著大家說「我自己的身體我最清楚」，便跑去衣櫃躲起來，結果Egan雙眼紅潤地跑進房間敲門問她「媽媽，你覺得很受傷嗎」，還親親她的頭，「老公跟媽媽無法說服我，但Egan一來，我就開始打包準備去醫院」。

至於過程中有沒有接受過民俗療法，她說自己並不迷信，但都有試試看，但沒有太多信心，「吃麻辣鍋啊，東西怎麼擺啊，怎麼做愛啊，都做了」，但是兒子還是不出來，所以只好打催生針。另外，海芬、林志玲在今年迎來一子，同樣身為大齡產婦的Janet，表示前1天有看到海芬懷孕的新聞，很為她開心，隨後暖回「生小孩原本就很不容易，雖然每一個人的時間過程都不同，但是小孩生出來，捧在手心裡的瞬間，感覺真的是非常棒」。《心跳：生命奇蹟Heartbeat： A Story about Creating Life》將於下周二（2日）晚間10點在TLC旅遊生活頻道播出。