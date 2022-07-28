富邦悍將外野手林哲瑄日前撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經球團密集安排完成詳細診斷。 綜合所有醫療意見並和林哲瑄本人、防護團隊與球團共同評估後，決定將安排開刀手術修補， 保守預估約8個月的恢復期。

球團將全力協助林哲瑄治療及復健規劃，同時再次感謝各方的關心， 也期盼林哲瑄能儘快回到球場上，以精彩的表現回報給每一位支持富邦悍將、中華職棒及棒球運動的球迷朋友。