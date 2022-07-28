富邦悍將外野手林哲瑄日前撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經球團密集安排完成詳細診斷。 綜合所有醫療意見並和林哲瑄本人、防護團隊與球團共同評估後，決定將安排開刀手術修補， 保守預估約8個月的恢復期。
球團將全力協助林哲瑄治療及復健規劃，同時再次感謝各方的關心， 也期盼林哲瑄能儘快回到球場上，以精彩的表現回報給每一位支持富邦悍將、中華職棒及棒球運動的球迷朋友。
富邦悍將外野手林哲瑄日前撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，經球團密集安排完成詳細診斷。 綜合所有醫療意見並和林哲瑄本人、防護團隊與球團共同評估後，決定將安排開刀手術修補， 保守預估約8個月的恢復期。
球團將全力協助林哲瑄治療及復健規劃，同時再次感謝各方的關心， 也期盼林哲瑄能儘快回到球場上，以精彩的表現回報給每一位支持富邦悍將、中華職棒及棒球運動的球迷朋友。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。