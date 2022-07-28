南投縣政府結合國家發展委員會，今天在中興新村中興會堂舉辦111年「產業創新 簡政便民」座談會。(南投縣政府提供)

南投縣政府結合國家發展委員會，今天在中興新村中興會堂舉辦111年「產業創新 簡政便民」座談會。(南投縣政府提供)

南投縣政府為推動地方特色產業，提升中小企業團體的產業競爭力，創造就業機會，同時提倡法令遵循的重要性，28日在中興新村中興會堂舉辦111年「產業創新 簡政便民」座談會，由縣府秘書長洪瑞智主持；與會有法務部廉政署副署長馮成和縣內機關及中小企業團體代表參加，過程精彩熱絡。

南投縣政府結合國家發展委員會，今天在中興新村中興會堂舉辦111年「產業創新 簡政便民」座談會，與會有法務部廉政署副署長馮成、台灣南投地方檢察署主任檢察官李俊毅、國發會中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴、南投縣工商策進會總幹事陳聰智、逢甲大學助理教授黃智彥都到場參與。

洪瑞智說，近兩年來新冠肺炎疫情衝擊全球，南投早已布局多元產業，縣長林明溱為推動「行銷農產、發展觀光、振興產業、增進就業、完善長照、幸福安居」等落實聯合國2030永續發展目標(SDGs)之六大方針；積極建設以地方特色產業為主之五大低汙染園區，將南投在地一級農業、二級製造業及三級觀光產業升值，加值成為「六星級產業」。

洪瑞智指出，林縣長讓南投縣從「觀光首都」邁向和在地產業緊密結合之「產業新都」，成為自然宜居的樂活城市，達成這些願景的關鍵基礎。在於政府能以廉能透明與簡政便民方式，有效、公平、合理的分配公共資源，為使同仁強化依法行政基本素養、落實簡政便民政策，以創新服務的理念推動縣政。

南投特別以「地方創生及政府資源運用」為主軸進行面對面交流座談，透過產官學合作，與在地廠商建立夥伴關係，提升政府行政效能，達成全民有感的施政認同目標，共創地方創生與簡政便民雙贏。

洪瑞智表示，民眾對於公務人員操守及執行力相當重視，因此林縣長主政後，經常告誡同仁要廉潔自持、依法行政，政風處也透過講習、研討會、座談會及多元宣導等積極作為，讓同仁能更深刻認識便民與圖利的分際，多年來在同仁努力落實下，民眾對縣府信任度大幅提升，廉政力也獲得民眾肯定與讚賞。

馮成指出，誠信是公私部門共同的核心價值，將攜手機關持續辦理「破解圖利與便民迷思」座談會，及推行簡政便民政策並鼓勵公務員勇於創新服務企業，也推動「機關採購廉政平台」；希望透過公私部門深化交流以及提供服務，攜手營造廉能優質投資環境，提升國家清廉程度的正面評價，促進國家與企業的永續發展。

主持人中興新村地方創生育成村執行長陳瑞，以「地方創生及政府資源運用」為題，與秘書長洪瑞智、廉政署副署長馮成、南投縣工商發展投資策進會總幹事陳聰智、逢甲大學助理教授黃智彥、國發會中興新村活化專案辦公室參事兼主任吳文貴及建設處長李正偉進行一場零距離對談與分享，與會中小企業代表踴躍提問，氣氛相當熱絡。

政風處表示，在面對疫情反覆、物價上漲等種種挑戰下，希望藉由實務經驗分享及寶貴意見交流，助益政府精進公共政策之品質，提供更創新、有效率的便民服務，並帶動地方產業發展，打造南投縣成為健康、快樂、幸福的城市。