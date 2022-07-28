萬物皆漲的年代，一名男網友表示，看到網路上在討論電價貴或便宜，他好奇問「大家覺得台灣什麼東西太便宜？」大多數的網友認為台灣的水費並不貴，且已有28年沒調漲，便宜到不少人無形中浪費很多水，直呼「用水感覺像不用錢的」。

原PO昨（27）日於PTT八卦板指出，在YouTube看到某個YouTuber正在談論台灣電價貴或是便宜，他忍不住問「現在想起來，台灣是不是很多東西很便宜？是水果太便宜？還是人力太便宜？大家覺得什麼東西太便宜？」

疑問上線，多數網友點名水費，「水費滿便宜的吧」、「水便宜到大家都會浪費」、「認真回，是水，很多國家的水又貴又髒又缺乏」、「水便宜得很誇張」、「自來水啊！28年沒漲」、「水電吧！但偏偏蠻多人不知足，一直浪費」、「用水感覺像不用錢的」。

留言中也有其它答案，「人力啊！加班費都很少」、「人力太便宜」、「人命和人力」、「不就是薪水嗎」、「人命，不知道要死幾個才能換到死刑」、「勞工的命啊」、「台灣便宜的只有人命跟薪資」、「電啊！台電都要破產了」、「醫療，越便宜越被濫用」。