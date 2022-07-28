民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，今林陣營提出3點寫作邏輯，重申論文絕對是原創，而關鍵人調查員余正煌繼昨發聲明後，今再由委任律師出面強調「真金不怕火煉」。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶認為，民進黨全黨救一人應救對人，別護航到不顧學術倫理且介入學術自主。

對於林的指導教授、國安局長陳明通是否該為論文門負責，賴香伶質疑，陳對於擔任2人論文指導教授或口委，內容相似度高「他真的不知道嗎？」認為陳應負起相當責任，至於陳拋出4000字說明，是想釐清2人都是善意沒抄襲動機，雷同均為因緣巧合，她對此說法感到不以為然。

林智堅近期面對論文門與球場風波，民進黨立委高嘉瑜擔憂牽動北北基桃竹選情，恐釀「一屍五命」。賴香伶表示，民進黨全黨救一人非第一次，這次全黨護一人，護到不顧學術倫理和誠信，學術自主與校園自主被強烈介入「這護得下去嗎？」

賴香伶說，是否會換堅，關鍵責任仍在林身上，若他對論文如此有自信，也沒看到他對余正煌的澄清部分有具體回應，目前為止他是否有和余溝通，大家也不知。賴直言，全黨救一人當然要救對人，捍衛真正的價值，「但到目前為止是很令人失望與驚訝的」。