國家科學及技術委員會（新國科會）27日揭牌，並於今（28）日赴行政院院會報告未來展望，首次以行政院科技決策幕僚身分，說明未來國家科技布局的願景。國科會主委吳政忠表示有五大目標；副主委林敏聰也指出，將啟動新的組織協力模式，攜手各部會，規劃宏觀周全科技策略，進行淨零碳排、永續科技、太空發展等全球性議題的科技布局。

吳政忠表示，科技不會只是科技，必須跟社會經濟、環境、還有地緣政治連結，新國科會發展科技同時會做連結社會、經濟、環境面向。

吳政忠提到，新國科會最重要任務要把各個部會緊密聯結，從上中下游到產業社會需求，都要環環相扣，把距離弄得愈小愈好；二是大力投入基礎研究，展望未來10、20年，基礎研究要邁入國際頂尖，會把台灣學者做團隊合作，跟世界先進國家合作。

吳政忠說，第三是科學園區部分，台灣半導體產業在全世界很頂尖，展望未來台灣除了有半導體，必須把最優勢的半導體、晶片等製造跟設計，外溢到其他產業，才能讓更多老百姓受益，像是電動車、太空低軌通訊衛星，要由台灣科學園區做第一棒推動，未來會緊密促使。

第四，吳政忠說，科技發展要跟社會需求跟環境永續連結，推動新興科技這兩個因素都會進來，另外人文素養也非常重要；最後，全世界女性在科技方面人力嚴重不足，作為先進國家，台灣會大力支持推動女性科研。

行政院長蘇貞昌說，科學改變人類，科技就是國力，科技發展攸關國家戰略、產業發展，儘管臺灣的科技已具相當優勢地位，但面對國際政治、經貿關係變化、數位化與國家安全韌性需求，各種全球科技發展的挑戰，為持續讓台灣在世界占有一席之地，將科技部改制為國科會，將接續扮演台灣科技創新推動引擎，肩負規劃科技政策、支援基礎研究、完善科學園區、及落實科研創新創業等重要任務。

蘇貞昌說，在蔡總統大力支持科技發展，科技預算逐年成長，從2016年的1,000億元左右，成長到今年已超過1,200億元，明（2023）年還會再成長。而在這3年多來，自己陸續核定7個科學園區的籌建和擴建計畫，增加超過700公頃園區用地，讓科技產業能加碼投資臺灣，安心發展，也展現政府部署未來產業發展，維護我國高科技產業領先地位的決心。

國科會新聞稿表示，政府已從不同階層、領域等多元管道，獲取社會各界的需求，預見未來的台灣社會、經濟與產業可能面臨的挑戰；我國將啟動新的組織協力模式，由新國科會攜手各部會，規劃宏觀而周全的科技策略，著手進行淨零碳排、永續科技、太空發展等全球性議題的科技布局。

國科會說，會秉持以民為本的精神，貼近社會需求，透過長期累積的基礎研究打底，將科研成果應用延伸至技術層面，轉化為回應社會多元議題的具體對策，發展為國民服務的普惠科技；並將人社思維融入科技的發展價值，促成族群包容的社會。

國科會說，科技是整體民主防衛、國家安全、社會韌性的一環，新國科會後續也將推動信賴科技，維護並發展國家關鍵技術、優化資訊安全能量，捍衛國人權益、謀求社會福祉，達到兼顧經世濟民與永續發展的願景。 國科會說，在當前重視戰略布局、合作分工的國際趨勢裡，新國科會將以更前瞻的眼光看待全球政治、經貿競爭、環境氣候變遷等挑戰，進行跨部會、跨域、跨界的溝通協作，齊心共議國家科技戰略，跟進時代的脈動，連結在地、積極布局，帶領台灣的國家隊迎向世界、面對未來，開創科技未來新局。