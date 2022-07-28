台北遠東香格里拉搶七夕情人節商機，為戀人們精心策畫浪漫「戀夏101假期」住房專案，盡享兩人專屬的台北101景觀客房、馬可波羅義大利餐廳高空雙人晚餐、豐盛早餐，還可於燦爛星空下享馬可波羅特調為戀情加溫。

位於台北遠東香格里拉飯店38樓的馬可波羅義大利餐廳，亦將於8月4日當晚推出七夕情人節限定套餐，用其著名的義式美食與高樓景觀打造浪漫情人夜，五道式海陸套餐每位2,500元起。飯店一樓The Cake Room同步獻上情人節限定「芒芒人海遇見檸」芒果檸檬蛋糕及「心心香戀」鮮奶油蛋糕，購買需三日前預訂。

位於台北遠東香格里拉飯店38樓絕佳位置，擁有迷人台北城市天際線景觀與浪漫氛圍的馬可波羅義大利餐廳，每逢情人節必搶訂「傳奇七號求婚桌」，堪稱台北最浪漫約會餐廳。為了讓情人們共度七夕，由主廚徐維志精心設計經典五道式套餐，主餐可依個人喜好選擇，香煎比目魚佐煙花女醬，以小火慢煎，搭配上以番茄醬為基底並加入酸豆、綠橄欖、羅勒等香料的煙花女醬，魚皮口感焦脆，魚肉鮮嫩可口。另一個主菜選擇是夏羊織戀，將羊肉里肌包著香氣十足的牛肝菌菇作成肉捲，外層則抹上香料麵包碎，再搭配紅酒醬汁。餐後再享情人節特製甜點為戀情甜上加甜，也為這浪漫夜晚畫下美好句點。

台北遠東香格里拉一樓The Cake Room於7月29日至8月4日期間限定推出「心心香戀」鮮奶油蛋糕，以心型白巧克力代表情人永誌不渝緊緊相依的心，新鮮水果奶油蛋糕外層以如絲滑順的香緹鮮奶油包裹，內層以新鮮草莓、藍莓、當季愛文芒果與濕潤鬆軟的海綿蛋糕，最適合與情人共享的美好滋味！另有適合情侶兩人共享的「芒芒人海遇見檸」芒果檸檬蛋糕，蛋糕主體是巧克力杏仁海綿蛋糕，內層夾心則是酸甜交織的芒果慕斯及荳蔻芒果凍，層層砌疊交織如幸福戀愛般酸甜口感，最特別的是蛋糕體上頭有一顆以芒果凍製成的紅色心型，再以金箔點綴。