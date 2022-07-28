57歲楊繡惠爽朗個性、犀利談話風格鮮明，加上她保養有術，穩坐演藝圈著名的美魔女代表，不過楊繡惠感情交白卷，已單身近5年的她，近日則在節目公開擇偶2條件，分別是要有錢和「一個禮拜五次」，此話一出讓全場都驚呼不已。

楊繡惠近日在節目《今晚開讚吧》坦言單身快要5年了，感情交白卷的她，進一步公開擇偶2條件，首先是「要有錢」，楊繡惠強調：「不是我勢利眼，因為對方如果有錢，他就不會覬覦我的錢」，她還幽默說：「他就不會因為我的錢，不要用我的身體」。

至於對方「有錢」的程度，楊繡惠則坦言，年輕時希望另一半月收入20萬，不過她現在只要求對方月收入5萬，楊繡惠反問：「5萬塊不為過吧，如果你連5萬塊都沒有，你敢來追我嗎？」還笑說如果出去吃飯，總是她在買單，她會無法接受「我又不是媽媽桑」。

楊繡惠擇偶第二個條件是「一個禮拜五次」，她表示是希望對方身體健康，「我要挑那種狗公腰勇又硬，會做又不會生病，哪裡有錯呢？」此話一出逗樂全場。

其實，楊繡惠日前才因與白雲摟腰合照，引發演藝圈好友和網友炸鍋以為兩人在一起了，雙方事後強調一切都是開玩笑，楊繡惠還搞笑曬出「分手照」，至於，兩人究竟有沒有發展的可能，楊繡惠則強調，她和白雲真的只是哥兒們般的朋友。