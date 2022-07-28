警方在張男等人住處和摩鐵等處查扣現金與球棒等物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

以33歲張姓男子為首的詐騙集團，在臉書以高薪吸引求職者上門，得到帳戶後就將人軟禁於摩鐵房內，避免黑吃黑，求職民眾原以為結束後可以領到張男談好的高額報酬，結果被放出來只拿到數千元，落差太大，加上帳戶又被列為警示立刻報警。刑事局南部打擊犯罪中心獲報後，循線逮捕張姓等16人到案，訊後依詐欺等罪送辦。

有民眾在去年8月期間，在臉書偏門社團求職，對方標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」，打出日薪高達近5000元等話術吸引被害者，雙方約在飯店面試，並以出金需使用為由，要求繳出名下銀行帳戶、提款卡、網銀帳密，接著就被帶到摩鐵房間內軟禁約1周，說好每人約可領到數萬元，但最後每人僅約領到數千元，落差太大，更發現帳戶全被警示，驚覺被騙報警。

警方查出以張姓嫌犯為首的詐欺集團，將求職的被害人集中監控於飯店內控制行動，就是防止銀行帳戶被掛失或黑吃黑。另一方面他們又以Line暱稱「奇異博士」、「澳拓客服」等帳號，匡稱可投資「虛擬貨幣」、「玩世界彩票」、「炒作外匯」，詐騙其他被害人匯款到遭監控的被害人銀行帳戶中，再由提款車手提領贓款，經查高達35人遭騙，損失金額約300萬元。

南部打擊犯罪中心等單位組專案小組，歷經數月偵查，報請臺灣高雄地方檢察署偵辦，今年4至6月發動3次搜索、拘提行動，陸續查獲張嫌等16人到案，查扣筆電、7隻手機、金融卡、警示銀行帳戶、愷他命1小包等證物，甚至還有2根球棒。全案詢後將張嫌等16人依組織犯罪、詐欺、妨害自由等罪嫌解送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

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