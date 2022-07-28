民進黨新北市議員參選人卓冠廷批評，交通局下架「前瞻」停車場工程總表，換上新北市長侯友宜剪綵成績單，侯和團隊的「爭功諉過」功力令人瞠目結舌。（陳慰慈攝）

民進黨新北市議員參選人卓冠廷今在臉書批評，新北市交通局網頁下架「前瞻」停車場工程總表，換上新北市長侯友宜剪綵成績單，侯和團隊的「爭功諉過」功力令人瞠目結舌。對此，新北市交通局強硬回應，市政推動或網站資料如實更新，不受選舉口水影響。

卓冠廷指出，民進黨新北市參選人林佳龍明確點出，新北市前瞻經費的地下停車場工程進度只有5成，執行落後，透過交通部公佈的數據可以知道，新北市拿了最多的前瞻基礎建設地下停車場補助共43.2億元，補助蓋23個地下停車場，目前總進度是56％，落後於桃園73％和高雄94％的進度。

卓冠廷認為，新北市交通局把工程延宕的問題推給疫情和原物料上漲，無視同一個時間，桃園73％和高雄94％的執行度，仿佛新北市活在另一個宇宙裡，更離譜的是，交通局面對進度落後問題，不思檢討改進，竟然將新北市施工中、規畫中停車場的工程總表網頁下架，換成從侯友宜上任以來的新北市停車場工程總表，證明了侯友宜團隊跟他一樣有「爭功諉過」的習慣。

交通局表示，中央核定新北市前瞻停車場補助23案已完工啟用8案，施工中的14案於年底前最新更新會有4案完工；依照交通部核定前瞻停車場完工期限是2024年12月31日，交通局正全力推動中，目前控管總進度已逾7成。

交通局指出，侯市長上任以來，新北市總計新建65處停車場，已提供7838個汽車停車位、5810個機車停車位，大幅紓解民眾停車需求；雖然前瞻補助的23案停車場僅是新北市停車場建設的一小部分，新北市府仍以最高標準，嚴格監督工程品質和進度，按步就班公開資訊向市民報告，一步一腳印踏實認真推動市政建設；針對部份無的放矢的選舉口水，交通局不予回應！