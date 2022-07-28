縣府秘書長陳祥麟沿線視導演練實況，強調演習在深化居安思危、有備無患的認知和態度。（金門縣警局提供）

金湖鎮長陳文顧進入地下避難所，督導人員疏散、安置演練情況。（金湖鎮公所提供）

金門外島今天下午13時30分響起急促的警報聲，定名為「萬安45號」的軍民聯合防空演習登場，全程30分鐘的過程，馬路人、車淨空，全島一片寂靜，災害搶救及災民救濟分站開設演練逼真，展現平時即戰時，有備無患的金門精神。

縣警局局長廖高江說明，這項演習想定金門地區猝然遭受敵飛彈(機)等襲擊，在軍、警單位實施防情傳遞與警報發放後，地區所有部隊、機關、學校及全體民眾都配合實施30分鐘的防空疏散避難演練，目的在提升全民敵情警覺，強化全民防空戰備能力，以及因應空襲突發狀況時，可確保民眾生命及財產安全。

13時30分響起防空警報，全島警(憲)及協勤民力進行交通管制及人員疏散避難，民眾也相當配合，在執勤人員指引下，迅速進行人車疏散避難，道路上出現難得淨空的景況，擔任演習指揮官的縣府秘書長陳祥麟偕統裁部副統裁官羅籝洋中將等人沿線視導金城鎮市區、工務處、金城車站及金城鎮公所等處道路人車管制、疏散避難、災害搶救及災民救濟分站開設演練實況。

羅籝洋肯定這項年度演習在各單位分工配合下，無論防情傳遞、警報發放、交通管制、疏散避難、災害搶救及災民救濟分站開設等演練都做得很確實，是一次很成功的演習。他特別代表統裁部頒發加菜金，慰勉參與演習單位之辛勞，由縣警局局長廖高江代表接受。