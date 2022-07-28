為保護我國農業技術及優良品種，避免不當外流，農委會表示，將來會透過新品種綁定特定技術的雙重保障，保有台灣農業技術的競爭力，甚至影響他國的生產系統。

農委會副主委陳駿季今(28)日出席「2022亞洲生技大展-農業科技館」啟動儀式受訪表示，每年都有新的品種培育出來，未來如果品種搭配技術來鎖定，外銷就不怕技術被偷，單一技術外銷也不怕被仿冒，因為技術是適用單一特殊品種。

陳駿季表示，農產外銷不只鮮果，技術同樣也可以外銷，例如種苗就必須和台灣購買，如此台灣農業技術可以延伸他國，甚至影響其他國家的農業生產系統。

陳駿季說，品種綁定特定技術的策略不是臨時想出來的，我們很多技術是因應特定品種，也導致技術與品種的高度關聯性，我們很多品種被中國大陸偷去，但因為缺乏相關技術，即使是相同品種，但風味和品質就會不好，因為後端技術沒有到位，品種綁定技術可讓台灣農業保有競爭力。