房地合一稅2.0上路滿一年，永慶房屋統計指出，過去一年符合新制房市交易案估超過10萬件，其中適用45％稅率的短期交易案近3萬件，應納稅金額上看百億、獲利金額超過220億元，去年第三季每件短期交易獲利60萬元、今年首季成長至達87萬元，顯示房市短期交易不僅量多，獲利也驚人。

永慶房屋以目前已公布至第一季房地合一稅件數資料統計，房地合一稅2.0上路三季以來適用新制的交件有7.8萬件、遭課45％稅率的有2.1萬件，而適用45％稅率的短期交易有逐季增加的趨勢，去年第三季僅26％適用45％稅率，今年第一季已成長至28％。

在過去一年內，不僅房價漲幅大，房市短期交易不僅數量及在整體房市交易比重驚人、成長快速，就就平均每件獲利金額也快速增加，去年第三季平均每件短期交易獲利約60萬元、第四季成長至67萬元，今年第一季更成長至86萬元，短短三季內平均每件短期交易的獲利金額成長了四成以上。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，從相關數據來看，全台房市短期交易仍多，顯然「有利可圖」，而短期交易的熱絡，也進一步帶動房價高漲。房地合一2.0新法將短期交易的部分獲利金額收歸國庫，是好的房市政策，若是不推行房地合一2.0新法，投資客獲利更豐，房市短期炒作恐將更加熱絡，使房價不正常飆漲。

陳金萍表示，然而若要抑制房市短期炒作，單靠房地合一2.0遠遠不夠，仍需要政府制定多元的房市政策，逐一對症下藥，才能健全居住正義，永慶調查顯示，民眾認為抑制投機炒作的政策中，「限制預售屋換約轉售」最有幫助，其次為「炒作行為重罰5千萬」，平均地權條例修正草案預計在2022年9月立法院排審，修法若是通過，應是邁入健全台灣房市的一大里程碑。