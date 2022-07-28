證交所「宅在家學習網」為使金融證券知識更深入投資大眾，除每月定期更新網站內容外，為了讓投資人月月都有新知送上門，證交所更優化新增會員專區，搭配每月發送電子報的訂閱制度，於每月更新內容同步發送更新資訊予廣大訂閱者，以利投資大眾輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識。同時推出「宅在家學習網會員訂閱抽好禮」活動，共有九次中獎機會。

「瘋存股想入市 宅在家學習網」是臺灣證券交易所於2021年推出最適合股市新手之證券知識學習網，內容由深入淺介紹各種證券知識及風險控管，且每月更新不同的全新內容，並採用最新響應式網頁設計（RWD），方便投資大眾使用各種不同裝置時刻學習，至今已有逾11萬人次瀏覽。

2022年「瘋存股想入市 宅在家學習網」全新上架會員訂閱功能，並同步推出「宅在家學習網會員訂閱抽好禮」活動，會員人數每達標一個門檻（即達2,000人/5,000人/8,000人/10,000人/12,000人/15,000人/18,000人/20,000人/25,000人，各抽獎一次，共抽獎九次。），即抽出百元獎金禮券，另外更有加碼抽藍芽心律健身手環，最後的終極大獎則是人人嚮往的Apple iPad Air 64G。

投資大眾只要於宅在家學習網完成會員註冊，並訂閱宅在家學習網電子報，即可獲得抽獎資格。越早加入中獎機會越高，歡迎邀約親朋好友一起宅在家學習正確證券知識。

證交所表示，有興趣的投資大眾，欲知詳細活動內容，請上證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」（https://shl.twse.com.tw/），除可獲取正確金融知識及強化投資風險意識，還可試試手氣抽好禮，好康連連，一兼二顧。