中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4名幼童MIS-C個案，四人完全沒有慢性病史，其中一名九歲女童，打過一劑疫苗仍罹患MIS-C合併闌尾炎，國內累計62名MIS-C個個案。先前台大醫師推估，這波本土疫情，國內將會累積達167名MIS-C個案，對此指揮下中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，粗估，國內最多應只會有100例。

由於該名九歲女童接種一劑疫苗仍感染MIS-C，打疫苗到底有沒有效？羅一鈞表示，根據國外研究，兒童接種至少一劑疫苗以上，預防MIS-C效果就有九成以上，分別有九成三、九成五、甚至到九成七以上。

指揮中心統計，目前國內62例MIS-C個案打過疫苗的比例很少，僅9例曾接種1劑新冠疫苗，占比14%。

台大醫院日前推估，台灣將出現100~200位MIS-C個案，6月底到7月初將是國內MIS-C發生高峰。台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院兒童感染科主治醫師呂俊毅六月上旬時推估，台灣未來1個與內會出現月167名MIS-C個案。

國內本土MIS-C累計62例，且逐日增多，兒童感染新冠MIS-C是否已經進入高峰？羅一鈞表示，本土疫情高峰在六月初最高，中南部稍晚，MIS-C發生時間多洛在確診後六周內發生，少數八週，因此七月中、下旬高峰就會結束，後續會減少。

羅一鈞表示，這一波以來累計62例，和先前台大醫師推估會有120~150的狀況稍低，雖與醫療院所通報與維護時間有落差外，粗估國內MIS-C累積應會落在80~100例之間。