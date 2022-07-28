台北市議會下午舉行教育部門質詢。（黃婉婷攝）

台北市勞動局長陳信瑜因涉嫌濫用特支費購買丈夫公司賣的紅酒，遭台北地檢署指揮調查局搜索、約談，台北市議員簡舒培又接獲爆料，控文化局長蔡宗雄用特支費獎勵特定洪姓貼身秘書，連喬遷、買電風扇都能獲得獎金，甚至為其在文資會另開職缺卡位，她要求政風處全面調查，蔡宗雄澄清絕無此事，強調都有單據和簽收證明。

蔡宗雄為柯文哲任內第4任局長，但他上任以來爭議不斷，年初才為自己鋪路調任參事兼代理局長，意即未來不必隨柯文哲卸任總辭，如今又申請留職停薪花公帑出國進修，讓文化局內部超不爽，還時常大幅調動局內主管職，讓基層大嘆人事烏煙瘴氣。

台北市議會下午舉行教育部門質詢，簡舒培指出，自己收到文化局人員投訴信，揭露蔡宗雄任意使用特支費獎勵親信、洪姓同仁，金額從9600元至1萬元以上不等，遠超過一般員工獎勵行情，都是用各種好聽安全的名義，將公帑挪給洪男做零用錢。

蔡宗雄澄清，給同仁的獎金都有相關單據和簽收證明，股長以上、幕後同仁都有領過，總人數有超過50、60人，且每個人表現狀況不一樣，獎金有高低，針對這位洪姓同仁，可能他沒發現給對方的獎金特別高，這點會檢討，不過金額沒有特別多。

簡舒培秀數據作證，3年來蔡就有14筆獎金獨厚洪男，共6萬4899元，其中有購屋喬遷及工作獎金2.2萬、購買個人用電風扇999元，還有多筆500元內的工作獎金，以及考察、簡報及行程安排等獎金，總計有6萬4899元，怒轟「為何市府讓柯文哲親信胡搞瞎搞！」

不僅如此，簡舒培再爆，洪男今年3月1日從局長室機要轉任文基會資深專員，負責辦理行政研考業務等，但文基會過去從來沒有這個職缺，質疑蔡宗雄因人設事，專為特定人士開缺。蔡宗雄回應，不要幻想，這是同仁自己去找缺後應徵，強調局本部只有一個缺負責收發和研考，長期以來由機要人員協助，但還是要正本清源。

簡舒培指出，雖然蔡預計8月離職，針對他在任內有利用特支費獨厚、圖利特定同仁之嫌，還專門替對方開缺，要求政風處2周內調查完畢，政風處對此回應，會去了解狀況，不過蔡任內時間較長，資料比較龐大，會努力。