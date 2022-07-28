縣長徐耀昌率同勞青處副處長涂榮輝與就業服務中心主任陳懷峰，以及縣議會主任陳鴻男、縣議員鄭聚然、徐筱菁及余文忠助理邱威鳴，以飛鏢戳破氣球象徵擊退各型態的求職詐騙手法。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府勞工及青年發展處28日辦理求職防騙及就業隱私宣導，藉由高人氣藝人孫沁岳短片分享經驗及魔幻劇場生動的演出，提醒求職新鮮人和打工族群掌握「3備7不」原則，以免落入求職詐騙陷阱。縣長徐耀昌表示，不肖之徒的詐騙手法不斷推陳出新，求職過程務必小心審慎，才找到合適職業盡情揮灑，開創自己的一片天空。

勞青處主辦的「求職騙術日益新、喵準37好FUN心」宣導活動，由魔幻劇場的短劇拉開序幕，接著播放藝人孫沁岳拍攝的短片，宣導時下層出不窮的求職詐騙手法，分享自己的求職經驗和應注意事項。

最後再由縣長徐耀昌率同勞青處副處長涂榮輝與就業服務中心主任陳懷峰，以及縣議會主任陳鴻男、縣議員鄭聚然、徐筱菁及余文忠助理邱威鳴，以飛鏢戳破氣球象徵擊退各型態的求職詐騙手法，同時啟動後續的系列宣導行程。

副處長涂榮輝指出，縣府每年暑期都密集提醒社會的新鮮人，求職必須停看聽，掌握「3備7不」原則，3備包括蒐集求才公司的背景資料、告知朋友及家人面試地點、檢視廣告內容有無不合理處；7不則是不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不飲用、不離身、不非法工作，如此就能減低受騙機會。

另外，今年也安排15場次戲劇巡迴國、高中職學校演出，辦理「求職快譯通、防詐撇步聽𠊎講｣，邀請藝人孫沁岳透過線上直播，將分享本身的求職經驗，今年全新拍攝的短片也融入情境戲劇，希望幽默演繹求職防騙「3備7不」內容，還有高額獎金的創意海報設計競賽，期能吸引年輕族群參與，擴大宣導效果。

縣長徐耀昌表示，暑期這段時間，是社會新鮮人或打工族群求職的旺季，鑑於科技發展日新月異，新型態求職詐騙手法也推陳出新，縣府將協助青年安全、安心就業列為重點工作，每年持續推動宣導計畫，就是要喚起社會新鮮和和學子的危機意識，保障他們的求職安全與勞動權益。

他以日前有國人被騙到東南亞並控制人身自由從事非法工作的案例，凸顯求職防詐騙的重要性，一旦落入陷阱，恐嚴重影響未來人生。

徐耀昌表示，縣府7年多來致力招商引資，已有許多大企業和績優廠商到苗栗投資，為鄉親創造超過3萬多個的工作機會，希望想找工作的人能掌握上述最高指導原則，也可以透過像就服中心的台灣就業通的求才資訊，在覓求合適工作後，發揮專長為自己的前程努力打拼，創造可盡情揮灑的彩色人生。