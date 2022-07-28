《紅尾巴》將在高雄駁二P3倉庫，亞洲最大的沈浸式體驗展「XR無限幻境」展出。（雄影提供）

台灣時間27日晚間6點，威尼斯影展官方公布完整入圍名單。由金馬動畫導演王登鈺執導的VR電影《紅尾巴》，入圍全世界最大的VR競賽第79屆義大利威尼斯影展「沈浸式競賽單元」。另《紅尾巴》上集已先後獲得法國NewImages藝術節、坎城市場展、韓國富川奇幻影展等國際影展獎項肯定。

今年完成完整版勇闖威尼斯影展，更顯這部作品在國際VR電影中獨樹一格、不容忽視的美學與精采創意，更讓高雄市電影館VR FILM LAB原創VR作品連續3年躋身威尼斯殿堂，成為第6部入選威尼斯影展沈浸式單元的VR作品。

《紅尾巴》匯集金馬雙影帝劉冠廷、陳竹昇與天才童星「小嘉玲」吳以涵聲音演出，以攝影測量法掃描實體模型的方式，透過遊戲引擎製作成類逐格動畫。故事中男孩為了追尋空中飄來的紅尾巴，來到一座奇幻城市，就此展開驚心動魄探險。電影與劇組本身也正如劇情中的小男孩般，從台灣到國際，展開一段段尋夢、獲獎的旅程。

第一時間得知消息的導演王登鈺，難掩開心的說：「據說紅尾巴游到了水都威尼斯，那可真是絕妙適合的地點，尤其此時夏日烈焰灼身當兒，頓時像跳入港灣清涼海水中與紅尾巴一同嬉遊，非常開心，也覺得這樣很夠了。」

作為主要旁白配音演員之一的劉冠廷，喜獲入圍威尼斯資訊，興奮表示：「能為這麽美麗且富饒詩意的作品貢獻一點力氣覺得很開心，那些導演的畫面啊雷光夏老師的音樂啊整體氛圍讓我深深被打動，《紅尾巴》值得去世界各個地方與人分享，與有榮焉，謝謝導演！」

為劇中小男孩的配音演員吳以涵也說：「受到作品的勇氣感染，勇敢的去探索這世界、勇敢的跳脫舒適圈嘗試新的事物。」擔任配樂的三金入圍者雷光夏則感動回應：「看到紅尾巴時的震撼，那神秘宇宙似乎伸手就可以觸及。從最深處，呼應了我潛意識中流動著的旋律。」