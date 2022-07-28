F-35比想像中的更先進

若說F-35是五角大廈的常態專案，那今年7月看來會是充滿輝煌成就，具有里程碑意義的1個月。希臘透露，想買20架，甚至可能多達40架F-35，而捷克則說，它想要24架。至於南韓也宣布，它打算將F-35機隊規模擴增50%，達60架。

此外，據《富比士》（Forbes）雜誌網報導，從英國法恩堡航空展（Farnborough Air Show）傳出的消息說，五角大廈和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）達成協議，將為海、空軍，海軍陸戰隊和海外夥伴採購375架下3個新批次的F-35A，F-35B和F-35C戰機。

F-35正迅速成為全球最普遍的戰術戰機，如今洛馬已交付830架，還有數千計將降臨。單是美國就打算買2,456架，F-35似乎將為空優下定義。五角大廈計畫一直用到2070年，並已在追求升級技術，以確保他們始終能「輾壓」對手。

事實上，就算沒有升級，F-35也比美國機隊中其他戰機厲害。此外，它在軍演中以20-比-1的優勢擊敗對手，不僅能完成更廣泛的任務，還比較容易維護。

不過，就在不久前，它的命運還很不確定。F-35戰機專案是在柯林頓政府執政初期規劃，當時蘇聯已解體，投資任何未來軍事技術似乎都變得沒那麼迫切。

然而，美國官員為了決心從共產主義政權倒台中汲取「和平紅利」，於是為當時所謂的聯合攻擊戰機提出一堆性能要求，好避免再買其他東西。而這款戰機必須接近隱形、能提供飛行員空前的狀況覺知力、要能搜集並處理大量情資，還要能和其他軍機穩當地聯網。更重要的，它必須要能滿足海、空和陸戰隊3方顯然不同的需求，最後它還必須逐漸降價。

F-35隱形戰機

由於技術要求如此苛刻，能不能成功並不確定，因此美國國會議員有理由懷疑，有關專案進展的好消息。然而，超過9,000架次的飛行測試證明，洛馬和普惠（Pratt & Whitney）發動機公司已經達成性能目標。而一達標後，他們就轉而精進維修作業，好讓F-35在50年的服役年限內，能維持可負擔得起的價格。