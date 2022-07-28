中醫師、營養師、社會工作師等專技人員考試30日即將登場，考選部今天表示，該考試截至今年6月，共有近22萬人及格，此次報考人數達2萬7369人，將在北中南東等6考區同時登場。明年起，中醫師考試將採行電腦化測驗，今年將是最後一次以筆試方式進行考試。

7月30至8月1日即將舉行「111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試」，於臺北、臺中、臺南、高雄、花蓮及臺東等6考區同時登場。

考選部指出，應考人可於國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項目，查詢座號、應試試區、試場及試區試場平面圖等相關資訊。據統計截至111年6月，該考試共有近22萬人及格，這些具有專業素養的醫事人力，是維護國人醫療服務品質，不可或缺的重要人才。

鑑於電腦化測驗是國家考試邁向數位轉型的重要一環，考選部指出，為因應當前資訊化、數位化之時代趨勢，自112年起，中醫師考試將採行電腦化測驗，並納入每年電腦化測驗考試期程辦理，因此今年將是最後一次以筆試方式進行考試。考選部也將持續致力於推動公平、安全、穩健及前瞻之國家考試數位轉型策略。

考量目前疫情發展，考選部提醒應考人，考試當天上午7時即可進入考場，以社會工作師7月31日考試為例，上午6時30分即可進入考場。考選部籲請應考人專心準備應試之餘，做好自我防護，提升免疫力，照顧自己也尊重他人，以共同維護參與考試人員的健康與安全。