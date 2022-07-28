嫌犯盜用美女照，隨機向被害人搭訕。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

嫌犯再與被害人聊天，以男女朋友互稱。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查扣到毒咖啡包33包、電腦、行動電話等贓證物。(林郁平攝)

31歲劉姓男子以開設經紀公司為掩護，租下北市中山區條通內的日式酒店經營剝皮酒店，曾因參與假投資詐騙、去年5月遭警方查獲的楊姓男子，後來也加入劉男行列，以電信詐欺結合剝皮酒店。刑事局偵查第九大隊長期監控後，日前將劉嫌等29人逮捕到案，初估約有420名被害人，總財損約1000萬元，其中，一名7旬老翁損失94萬元最多。警方甚至發現，去年疫情嚴重期間，因很少客人上門，嫌犯竟賣起原味內褲、劣質茶葉等繼續騙。

警方調查，該集團分工細膩，由部分犯嫌擔任一線機房叩客手，負責以假美女帳號至各社群軟體向男性搭訕，若目標上鉤則交由二線在LINE以男女朋友互稱，甜言蜜語哄騙被害人至酒店交付款項給現場幹部，並由女性嫌犯擔任現場組小姐，並與叩客手交接資料假扮女友接應。

後續第三線話務人員回客手持續以業績不足、家人生病、投資讓其升職等理由，要求被害人匯款或親至酒店交付現金，直至被害人無力付款後，再以離職等理由封鎖被害人。且因為嫌犯會拍攝被害人身分證供酒店辨識，被害人擔心會遭到報復或被家人得知而不願報案。

警方調查，一名24歲女嫌「仔仔」一個人就詐騙得手400多萬元，負責詐騙的女嫌依姿色，每月可領3萬5至5萬元不等的薪資，另外還可以抽取詐騙金額的20％作為獎金。去年6、7月間，因客人擔心疫情不願上門，嫌犯還利用LINE像客人兜售原味內褲等商品。

警方日前先持搜索票查獲劉嫌等4人，查扣毒咖啡包33包、電腦、行動電話等證物，後再擴大偵辦，陸續查獲許姓合夥人、賴姓酒店幹部、叩客、現場組成員等25人到案。全案訊後，依加重詐欺、組織等最嫌移送法辦，劉嫌遭羈押禁見。