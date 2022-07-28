繼友達(2409)後，群創(3481)也公布第二季財報，同樣受到俄烏戰爭、中國部份城市進行疫情靜態管理、全球通膨以及美國升息等因素，單季也結束連續七季獲利，每股虧損0.45元。

總計群創第二季合併營收為579億元，營業淨損57億元，稅後淨損47億元，每股虧損0.45元。折舊及攤銷83億元，資本支出60億元。

出貨量部分，第二季整體出貨面積652萬平方公尺，較前一季減少1.6％，液晶面板售價為每平方公尺296元美金。中小尺寸營收為新台幣117億元，較前一季增加1.2％；中小尺寸合併出貨面積82.08萬平方公尺，較前一季增加19.1％。

第二季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為28％，手機及商用產品為30％、桌上型螢幕為12％、電視為30％；以產品尺寸別區分，10吋以下為21％、10到20吋為35％、20到30吋為16％、30到40吋為5％、40吋以上為23％。

對於第三季預期，群創預期大尺寸面板出貨持平、平均出貨單價季減5～9％，中小尺寸面板出貨預估減少15％。