主動脈瓣膜置換手術由大千跨科團隊共同合作，為有需求的病人提供專業服務。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗60歲謝姓男子、52歲劉姓婦女都有心衰竭症狀，經醫師評估後，建議他們更換新式心臟瓣膜來解決病症，因此由心臟外科、麻醉科、開刀房醫護團隊共同合作，成功為2位病人完成主動脈瓣膜置換手術，並在加護病房及一般病房接續照護下，恢復狀況良好、順利平安出院

謝男本身有主動脈瓣膜逆流的病史，近日出現容易喘、心律不整的症狀，檢查發現為心衰竭；劉姓婦女則是重度主動脈瓣膜閉鎖不全的病人，雖然一直服藥控制，但這半年來症狀加劇，只是簡單的走路就會喘，也無法躺著睡覺，與謝一樣出現心衰竭的情況。

2位病人經大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞評估及討論後，以更換新式心臟瓣膜，成功解決病症。楊智鈞表示，主動脈瓣膜閉鎖不全的原因有2種，一種是病人先天主動脈瓣膜比較脆弱；另一個則因病人長期高血壓，導致心臟壓力較大，因此瓣膜容易鬆脫。

楊醫師說，更換主動脈瓣膜的方式有微創導管置瓣和開心換瓣兩種方式，須由醫師評估病人的狀況，選擇適合的置換方式。而謝先生及劉女士罹患的主動脈瓣膜閉鎖不全，目前仍只能以傳統開心換瓣的方式治療。

即便如此，傷口也從傳統20公分縮小一半至10公分，且在醫護團隊的全力照護下，兩位病人恢復狀況非常好，術後第三天就轉至普通病房。

揚智鈞表示，置換的心臟瓣膜分成機械瓣膜和生物組織瓣膜(豬或牛瓣膜)，生物組織瓣膜有退化、鈣化的問題，視選擇的瓣膜種類可使用約8到15年，就需要手術更換新的瓣膜。

機械瓣膜雖不會退化，但容易長血栓，需要長期吃抗凝血劑，因此有出血的風險，這次2位病人使用的是目前最新的第二代生物組織瓣膜，有抗鈣化、耐用的特色，可延長使用年限，且此款瓣膜的框架有專利設計，特別適合未來二次微創置瓣，有利年輕的病人長期治療規劃，因此病人日後年紀大時，若要更換瓣膜，就可以用微創導管置瓣的方式，降低手術風險。

楊智鈞指出，謝先生與劉女士接受手術治療後，恢復狀況相當好，現在都能正常生活及運動，因此主動脈瓣膜置換手術在大千已是常規手術，也有專業團隊共同合作，可以提供相關疾病的病人獲得良好的照護。