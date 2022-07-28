愛立信已完成對雲端通訊商Vonage控股公司(Vonage Holdings Corp)的收購。此次收購符合愛立信以領導性技術拓展行動網路與企業相關業務的策略，並讓愛立信在通訊平台即服務(CPaaS)、UCaaS和CCaaS等完整通訊解決方案有了更強而有力的基礎與布局。

愛立信期待透過利用Vonage CPaaS產品，釋放更多先進的5G網路能力，以及相關的消費與支付方式。這將使包含超過100萬名在 Vonage註冊開發者在內的全球開發者社群，能夠透過開放APIs輕鬆運用4G與5G網路能力。對愛立信而言，全球APIs更提供了全新的成長契機，現有如影視、語音和簡訊(SMS)的通訊APIs 市場目前正以每年30%的速度成長，預計到2025年將達到220億美元。

為了加速發展Vonage的UCaaS與CCaaS解決方案，愛立信將增加研發預算，並將這些解決方案提供給電信商，讓愛立信的現有客戶能夠透過自身品牌進行銷售並加速成長。愛立信也將透過Vonage UCaaS和CCaaS解決方案為中小企業提供更完整通訊產品和解決方案，這將成為愛立信向電信商和企業用戶提供產品和解決方案的基礎。

愛立信執行長鮑毅康表示，藉由Vonage如UCaaS、CCaaS和通訊APIs等套裝通訊解決方案，愛立信將進一步擴展企業業務領域。未來網路能力將透過開放的網路APIs進行消費和支付，同時為創新創造機會。愛立信已推出了奠基於4G的第一個網路API，名為Dynamic End-User Boost的連網增強應用程式，我們也將透過Vonage開發和加速新APIs商業化，藉此協助領先電信商取得巨大進展。愛立信也將在未來推出首款5G網路APIs，並持續為企業建立嶄新與高效能的應用程式和服務，同時推動Vonage的UCaaS和CCaaS應用程式的持續創新，為企業創造新的數位化體驗與實現優質的的通訊互動。

鮑毅康強調，透過串聯網路與全球開發者社群，愛立信將以網路為出發點，提供電信商展現全新價值的機會，並作為高效網路投資的重要基礎。此外，5G作為前瞻的創新平台，將可充分發揮超高速、具可靠性、低延遲的特性，發展無限可能的新服務類型，並透過如Vonage的UCaaS和CCaaS平台加速企業數位化發展。