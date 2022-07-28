日前爆發無法提款事件的河南禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行，在官網相繼發布資金墊付常見問題QA公告。四家村鎮銀行均在公告中表示，只要符合此次墊付條件，資金墊付一定會到位。

河南銀保監局、河南省地方金融監管局發布早前發布公告，自7月25日起，對上述四家村鎮銀行帳外業務客戶本金開始第二批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額10萬元（人民幣，下同）（含）以下的客戶。

河南省農村信用社聯合社有關負責人表示，較早前，5萬元（含）以下已登記客戶基本墊付完畢。