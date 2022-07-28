台北文華東方酒店邀請世界沖煮冠軍王策，推出「咖啡品味學」專屬體驗課程，將分別於8月21日及9月18日周日下午2點半至5點，於酒店5樓文華Cafe包廂內品鑑精品咖啡，認識不同咖啡豆品種、產地、烘培程度的多樣風味，並在優雅愜意的空間享受自己調配專屬的咖啡豆，課程結束後還能至廣受貴婦名媛喜愛的青隅享受經典英式下午茶，度過美好的午後。活動每位6,800元

台北文華東方酒店為提供賓客更臻完美的極致體驗，精心規劃十多項精彩豐富的文華東方體驗活動，從最受親子客層歡迎的小小扇粉烹飪課，跟著主廚學做菜及烘焙餅乾，在米其林一星雅閣中餐廳跟著侍茶師學習餐茶搭配，到白石畫廊透過專屬私人導覽欣賞東西方藝術作品，還有到遊山茶訪進行焙茶及品茗體驗等，免費註冊加入尚扇薈（Fans of M.O.）會員即可報名參加。

「咖啡品味學」體驗課程特別邀請台灣精品咖啡品牌VWI by CHADWANG主理人、同時也是2017世界沖煮大賽（WBrC）冠軍的王策，帶領賓客認識不同品種、產地以及烘培程度的咖啡豆，了解什麼是精品咖啡並如何品味咖啡的多樣風味，同時將引領賓客親手調配專屬自己配方的咖啡豆帶回家。在結合歐式設計美學和東方元素的酒店空間內，透過王策的深入淺出的分享學習品味咖啡，享受與眾不同的文華東方體驗。