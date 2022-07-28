農委會水保局打造雲林縣口湖鄉成龍溼地觀景平台，邀民眾賞鳥、辦桌。（張朝欣攝）

農委會水保局南投分局為方便民眾到雲林縣口湖鄉成龍溼地休憩，斥資900餘萬元打造1處觀景平台，南投分局28日表示觀景平台位於溼地旁空地，分為兩層，下層有賞鳥窗口與彩繪解說牆，上層為開放空間，可供遊客觀賞夕陽、辦桌享用在地美食，目前主體已完工，將於9月正式啟用，已有不少民眾先睹為快。

農委會林務局以「生態休耕」方式，在口湖鄉廢耕地營造成龍溼地，並與觀樹教育基金會合作，每年舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，加上成龍社區發展協會的共同投入，讓成龍村成為雲林縣代表性的藝術村，也是台灣西南沿海重要的賞鳥、溼地生態熱點。

水保局南投分局表示，成龍溼地原為農田，因地層下陷與颱風侵襲泡在海水中成為廢耕地，經過12年經營，成為地層下陷區域從劣勢翻轉為優勢的首例，並於2019年7月列為國家重要溼地，吸引黑面琵鷺等上百種鳥類棲息，為提供民眾更好的賞鳥環境與研究溼地生態場域，去年10月開始於溼地旁興建觀景平台。

觀景平台為螺旋造型，占地約1200平方公尺，分為上、下兩層，下層有賞鳥窗口，隱蔽式設計讓遊客賞鳥時不會打擾到鳥類，並有「來到桑田滄海」解說壁畫；上層有較大空間，可辦桌一邊賞夕陽，一邊享用在地美食，結合周邊2件國際環境藝術節的藝術家創作，成為成龍溼地最具特色的新地標。

南投分局指出，目前觀景平台已峻工，正進行細部彩繪、周邊整理等工作，將於9月初正式啟用，啟用前會舉辦說明會，與社區民眾共同為觀景平台命名，希望藉由觀景平台的設置，吸引更多民眾前來關心溼地生態，配合產業推廣與環境教育，更多元的呈現溼地與社區特色。