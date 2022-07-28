花蓮某私立托嬰中心傳3月大女嬰呼吸中止，被送到慈濟醫院急救，嬰兒靠呼吸器維生，最終拔管離世。縣議員楊華美質詢揭露這起悲劇，也是10年來花蓮第一起托嬰中心嬰兒死亡案，縣府社會處長陳加富表示，全案已進入司法程序，詳情仍待調查釐清；縣府也邀專家學者做內部調查，預計8月4日召開檢討會。

議會今召開臨時會，議員楊華美提出緊急動議，她指本月14日縣內一間托嬰中心發生3個月大嬰兒呼吸中心事件，教保員發現沒有生命跡象送醫搶救，雖恢復心跳，但因過程中缺氧約30分鐘，嬰兒靠呼吸器維生，神經功能受損狀況不樂觀，21日拔管離世。

楊華美要求縣府社會處，必須釐清這起事件發生的前因，包括托嬰中心的訪輔、稽查，乃至於意外發生時對嬰兒家屬的訊息告知闕漏，家屬第一時間未能取得監視器保存證據，真相無法還原。還有，衛福部明確要求24小時內由托嬰中心通報地方主管機關，社會處何時收到托嬰中心通報？也未明確告知。

楊華美說，許多縣市依衛福部規範，制定危機或突發事件的「處理流程」，讓轄內的業者以及主管機關遵循，有一套整合的SOP。六都的台北市、高雄市都有相關資訊，她強力要求縣府社會處訂定出一套花蓮縣托嬰中心面對危機或突發事件的「處理流程」，防止再發生悲劇。

社會處長陳加富表達遺憾，他說，花蓮有4家私立、3家公立托嬰中心，發生事件的托嬰中心在2012年2月合法立案，2018年考核甲等，去年因疫情不能入園故延後辦理評鑑，目前核定60床，可收托2歲以下孩童，滿2歲能持續收托到3歲，人力比1：5，14日事發當天收托55床。

陳加富表示，托嬰中心發現女嬰狀況後，立即叫救護車送醫，按規定要在24小時內提出初步報告，並由社會處提報衛福部，業者叫救護車當下雖未在第一時間告知縣府，但仍有按標準24小時內需提報。

陳加富說，縣府立即到場處理，將事發當時影像截錄下來，並依規取得前30天影像內容，女嬰送醫後屬醫療階段「搶救生命要緊」，社會處於18日起派1名督導、2名社工，專門陪伴女嬰父母並提供相關訊息協助。

他說，因女嬰已死亡，全案已涉及過失致死，進入司法程序調查。在行政處理，依程序規定，30天內須召開事件調查委員會，已排定8月4日舉行會議，將透過影像等資料，由委員綜合判斷事發原因及相關懲處。