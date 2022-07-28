漢光演習28日移師台東知本海灘。（蔡旻妤攝）

漢光演習28日移師台東知本海灘。（蔡旻妤攝）

漢光演習28日移師台東知本海灘。（蔡旻妤攝）

漢光演習28日移師台東知本海灘。（蔡旻妤攝）

漢光演習28日移師台東知本海灘，陸軍駐守台東的鎮東部隊作戰指揮中心模擬敵軍登陸海灘，指揮官下達反擊指令後，7輛M60A戰車及12輛CM21裝甲車立即集結進入戰鬥位置，以迅雷不及掩耳的速度將假想敵殲滅灘頭，阻斷敵軍登陸台東，將敵殲滅灘頭，結束操演任務。

國軍「漢光38號演習」實兵操演邁入第4天，因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機頻繁侵擾，陸軍第2作戰區於花蓮北埔海灘及台東知本海灘等地區執行反擊作戰演練。

第2作戰區表示，演練依據當前敵情及敵軍可能行動，在既有的計畫上，秉著國防部「處處皆戰場，時時做訓練」的指導，透過「實戰化」訓練排定部隊至戰術位置、機動及打擊路線實施演練，藉這次漢光演習，驗收各部隊在營外執行作戰計畫演練成效。

今日演練想定首先模擬實際作戰場景，由空中兵力及作戰區砲兵部隊對近岸來犯敵軍船團實施火力制壓，演練部隊於接獲反擊命令，即由機步部隊CM21人員運輸車及配合砲兵火力發起反擊。

另外，考量敵方可能行動，作戰區於發起反擊同時編組兵力，演練敵軍對花蓮地區基地進行反突擊作戰。操演過程中官兵不畏烈日，充分展現高昂戰志及團結合作精神，誓死達成任務，捍衛家園決心。