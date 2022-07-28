中職明星賽因疫情中斷2年後復辦，本周末將於洲際棒球場開打，不過聯盟今天公告，味全龍投手鋼龍因預定28日先發出賽，考量應無法在明星賽上場投球因此婉拒參加，改由富邦悍將陳鴻文遞補；中信兄弟外野手陳文杰因確診無法參加，考量比賽人力需求，新增曾陶鎔。

另外，聯盟特別說明，詹子賢及陳文杰兩人為明星賽票選先發選手，因確診無法出席明星賽，名單仍會保留，但因考量比賽人力調度，在與教練協調並確認球員意願後分別新增成晉、曾陶鎔2位選手參賽，並非遞補。

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