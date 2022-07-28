雲林縣長張麗善表示，地方首長都是受到鄉親肯定、委託而執政，她覺得不要過度強調藍綠、派系，個人雖有政治立場，但站在全民福祉上，還是大家要一起配合。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲肯定縣長張麗善在西螺所做的各項建設，讓鄉親有感。（周麗蘭攝）

雲林縣政府第29次行動主管會報今（28日）移師西螺鎮農會舉行，現場席次坐滿滿，民進黨籍的西螺鎮代會主席林俊甫亦出席，他表示，地方事不分藍綠，應共襄盛舉，遺憾鎮公所沒有派人來。縣長張麗善表示，執政不須過度強調色彩、派系，個人可以有政治立場，為了民眾的福祉，是需要互相合作的。

雲林縣府自張麗善上任縣長後，所有一級主管均必須出席的「行動主管會報」在20鄉鎮市巡迴舉行，也邀請鄉鎮市公所首長或代表表達當地需求，今（28日）第二度抵達西螺鎮。

西螺鎮代會主席林俊甫、副主席廖秀娟、縣議員李明哲、農會總幹事廖錦富等人出席，惟民進黨執政的西螺鎮公所未派人。

林俊甫致詞表示，張縣長在西螺做很多建設，很遺憾西螺公所未派人來，地方事是不分藍綠，不分你我他，應該共襄盛舉，張縣長如有未完成的建設也希望能逐步完成。

縣長張麗善受訪表示，她的執政以改善鄉親生活品質、提升生活機能為主，這是身為政府機關必須做的事，地方首長都是受到鄉親肯定、委託而執政，她覺得不要過度強調藍綠、派系，個人雖有政治立場，但站在全民福祉上，還是大家要一起配合。

張麗善說，總統來了她也是去為民眾發聲，任何中央部會首長來到雲林縣只要有邀請她，她都會全力參與，除非是雲林縣政府沒有被邀請，不知道首長來是所為何事。

她表示，如果只是為了某個政治人物或事件而跳過雲林縣政府不讓地方政府參與，她覺得是非常遺憾的，只要有中央部會長官來雲林，願意聽地方的意見，她都會排除萬難出席。

農委會主委陳吉仲一年來頻頻到雲林但從未邀請縣府人員出席，張麗善也表示，雲林是農業大縣，有一半鄉親是務農，有很多事要跟農委會合作，希望陳主委站在所有廣大農民的立場可以加強與雲林縣政府合作，除各有各的選舉立場，其餘中央與地方政府是應要通力合作。