高市府「2022資料創新—智宅社區新生活應用」黑客松競賽28日公布獎項，金獎團隊、國立中山大學「中山猴慧選」的作品「高雄社宅GO」打造迅速媒合、便利租屋族的智慧平台。副市長林欽榮認為，該競賽有助於市府社宅決策、使用者選擇公共服務、及提供青年更多創業機會。

該競賽以創造高市「智宅社區新生活」為主題，廣邀國內青年創新提案，希望透過「黑客松」競賽形式，讓年輕人積極參與社宅經營規劃，結合大數據及5G - AIOT等加值應用，營造更多青創空間，鼓勵年輕人創業。

林欽榮表示，目前市府大力推動社宅目標1萬2000戶，黑客松競賽活動針對社會住宅物業管理、太陽光電、智慧三表等領域，創造出更多智慧加值的可能性，所得結果可進一步提供市府社宅決策、社宅戰情中心運用之參考。

都發局長吳文彥表示，除獲選優勝的前三名外，其他團隊也提出極具創意與實用價值的構想，末來市府也將評估於社宅政策規劃、智慧管理與生活應用等領域，規劃開發資訊系統或應用程式App等，提升社宅服務效能，讓社宅成為智慧城市治理的生活實踐場域及創新服務提供者。

金獎團隊、國立中山大學的「中山猴慧選」推出「高雄社宅GO」，服務有租屋需求的民眾，以就業地點、小孩學區、交通條件等主觀需求，結合租金行情、社福資源等客觀資訊，綜合評估下，選出最適合自己申請的社宅。系統簡易操作，可精準命中使用者的需求。

銀獎團隊、國立成功大學的「UP KH ban」作品為「設宅配方—社會住宅使用機能智慧決策系統」，團隊以政府選址決策的角度出發，經過初步調查分析，得出民眾與決策者在選擇社宅時的考慮因子與參數關係，建立模型及開發決策支援系統供政策評估使用。

銅獎團隊、國立屏東科技大學「Check」作品為「智能生活指南」，以一般民眾使用率最高的通訊軟體line為基底，結合各項生活資訊，如社宅所在位置的交通、天氣及周邊藝文活動等，以及社宅管理單位佈告事項、個人資訊，如繳費、包裹、維修、門禁、水電管理、活動預約等，透過聊天機器人的功能，可以讓社宅住戶即時獲知訊息，達到智慧生活管理。

都發局表示，獲獎團隊作品將放置在網站上展出，詳細資訊請上活動競賽網站或高市都發局網站。