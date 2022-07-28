據《塔斯社》7月26日報導，1架無人機攻擊俄布良斯克地區的一處海關檢查站，造成1名海關官員、1名保安和兩名摩爾多瓦公民受傷，其中1名摩爾多瓦於醫院加護病房中死亡。

根據摩爾多瓦駐莫斯科大使館官方電報頻道證實，尚有另一名公民在布良斯克地區塞夫斯克鎮中央區醫院的加護病房中，目前摩爾多瓦政府尚未向烏克蘭政府提出抗議。

雖然俄羅斯調查委員會稱，烏克蘭是用四軸飛行器來投彈，但獨立媒體智庫Southfront.org報導說，烏克蘭消息來源在俄羅斯網站上發布的影片顯示，他們這次攻擊使用了美製「彈簧刀」（Switchblade）小型自殺無人機，而不是四軸飛行器。

而「彈簧刀」無人機能在戰場上空盤旋，以搜尋目標，並利用內建飛彈式彈頭加以攻擊。他們能由小隊，甚至單兵攜帶並操作。「彈簧刀」-300僅重2.5公斤，能裝入後背包。