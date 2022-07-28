日本明治安田生命保險(Meiji Yasuda Life Insurance)於28日表示，若美元兌日圓貶破135價位，舉例來說就是當日圓升到134、132、130甚至更高時，自己將在不使用外匯避險下，就會進場買進殖利率在3%的美國政府公債。

明治安田壽險指出，跟日本10年期不怎麼高的公債殖利率相比，利率在3%或更高的外幣計價公債，看起來是個不錯的投資。對美國公債來說，有3%的殖利率算是很好的，長線來看遇到這種情況並不多見。

明治安田認為，當日圓匯價升破135，在沒有避險下就是一個好買點。同時也預測，美國公債殖利率以及美元匯價，雙雙都應已來到高點。匯銀人士指出，通常有外匯避險可以讓公司鞏固財報毛利、專心本業經營以及避免誤判趨勢。

美國10年期公債殖利率在6月14日時，一度攀升至3.498%並創11年新高，最新報價約在2.78%。至於美元兌日圓匯價在7月14日狂升至139.38，相當於24年新高後。根據28日亞洲匯市，日圓大都在135.1與136.59間游移。

這家總資產規模在43.5兆日圓，約3200億美元的人壽業者表示，並不排斥日圓走貶，因為自己以外幣計價的資產價值得以提升。不過，現在卻因飆升的美國公債殖利率而蒙受損失。總的來說，殖利率上升的壞處，還是比日圓走貶的好處要多一點。

明治安田指出，並不急著買進日本公債，預計殖利率將在本財年結束，也就是2023年3月底時小幅走升。到了那個時候，也正是目前日本央行行長黑田東彥任期屆滿之日。

這家日本前4大民營壽險公司認為，日本30年期公債殖利率雖來到1.3%但還是不夠高。如果哪天升至1.5%，可能會加碼買進。多年以來，使用外匯避險的外債投資法頗受市場歡迎，不過，美國利率持續上升下，美元避險成本大增，因此這種投資法也漸漸失寵。

明治安田表示，若以全球金融市場來看，更想去買義大利以及西班牙政府公債。因為，若使用外匯避險的外債投資法，基本上成本不會大幅增加，同時殖利率看起來也相當好。