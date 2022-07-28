中華電(2412)自去年成為Google Cloud菁英合作夥伴後(Google Cloud Premier Partner)，積極擴展Google Cloud技術專家團隊。近期更進一步成為Google Cloud Anthos合作夥伴，並通過Google Cloud Infrastructure Specialization基礎架構專業認證，該認證須經過Google Cloud 原廠與第三方稽核單位之雲端架構師團隊技術認證、成功案例驗證、系統架構檢視、優化能力認證以及服務遷移認證等多項評估與審查。

中華電與Google Cloud自2020年合作至今，服務範圍涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，因應企業客戶及政府機構數位轉型上雲需求，智慧、安全且彈性的基礎設施缺一不可。本次成為Google Cloud Anthos合作夥伴資格可以協助企業客戶及政府機構在各種環境中管理GKE叢集和工作負載，使其享有一致的代管Kubernetes體驗，無論GKE、虛擬化環境甚至無伺服器架構皆可採用Anthos服務，以簡單、便利、快速的方式佈署應用程式，為混合雲和多雲環境提供健全且一致的開發和作業體驗。

中華電多雲交換平台(CHT Multi-Cloud eXchange, CMCX)，可同時管理Google Cloud、Azure及AWS等多種公有雲網路直連服務，使用專屬線路連接國際雲平台業者。透過Google Cloud關鍵技術與中華電信完善的Google Cloud顧問、跨雲管理、Partner Interconnect直連、7x24維運服務等，打造兼具高效、彈性且更安全穩定的雲端解決方案。此外，中華電提供之Google Cloud Interconnect直連服務，今年更擴大服務範圍到新竹地區，提供製造業10Gbps以上的高速直連GCP服務，協助高科技製造業輕鬆入雲。