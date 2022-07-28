法國最大電信商Orange周四表示，由於在非洲和中東業務的成長，抵銷了在法國本國和西班牙的銷售下滑，該公司第二季核心獲利年增0.5%。

Orange一直苦於推動法國和西班牙市場的成長，掙扎於重振公司股價。Orange在該公司最大兩個市場競爭激烈，並且需要鉅額投資於固網和寬頻網路設備。

第二季稅息折舊攤銷前獲利(EBITDA)來到33.1億歐元，符合公司編製的分析師預期。

第二季銷售年減0.4%，來到107億歐元。Orange也證實全年財測目標，包括核心獲利率增加到2.5%至3.0之間。Orange宣布在2022年將有0.70歐元的派息，符合預期。

Orange此前試圖透過開發一家新的網路銀行，希望多元化營收來源，但是開發代價昂貴，至今仍未取得成果。

Orange在西班牙市場的表現，尤其讓該公司獲利承受壓力。Orange預計西班牙市場的獲利將在明年重新開始成長，特別是如果能跟當地的電信商MasMovil進行合併，將進一步推進成長。

財務長Ramon Fernandez在財報會議上告知媒體，公司已經對法國監管單位提出申請，允許延長與競爭對手Iliad電信之間的2G和3G行動漫遊合約。