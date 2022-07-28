友達(2409)第二季受整體需求不振影響，單季出現虧損，董事長彭（又又）浪指出，今年大環境比原先預期嚴峻，很多變數同一時間出現，面臨一波強勁逆風，旺季需求期望值低，保守看待下半年面板景氣，友達今年資本支出也由原本450億元降至360億元，減幅約2成。

對於第二季表現，彭（又又）浪表示，終端需求不振，通路庫存攀高，去化速度變慢，品牌客戶優先消化庫存，使得拉貨力道偏弱。第二季又遭遇大陸封控，友達昆山跟蘇州廠出貨生產都受到衝擊，雖然5、6月有些上來，但仍無法達到原本預估值，加上面板價格因需求疲軟，下滑速度超過預期，雖然台幣有利，但營收下降，連帶影響第二季整體營運。

對於第三季表現，彭（又又）浪認為，俄烏戰爭不會短期停止，通貨膨脹繼續維持，6月美歐消費者物價指數年增8-9％，對於食物、能源、必需品價格大幅上漲，終端消費者可支配所得減少，估計TV、NB、手機等需求疲軟，而各國央行升息抑制通膨，不利全球經濟成長。

此外，第三季一般是品牌旺季備貨季節，但經濟不明朗，電子產業塞港問題使得庫存升高，品牌客戶減少拉貨，以調整庫存優先，目前通路庫存需要一段時間消化，而大陸同業庫存又高於一般水準，讓消化時間更長，因此，旺季需求期望值低，保守看待市場需求。

各應用普遍衰退，但車用面板逆勢增加，主要汽車銷售逐漸走出缺料陰霾，預期下半年會穩定成長，加上電動車快速成長，看好車用市場中長期成長性。昨日友達董事會也針對車用增加資本投資，車用面板將是未來幾年成長引擎之一。

整體而言，彭（又又）浪指出，這波景氣循環又急、影響層面又大，但通膨、戰爭都是國際大事造成，不是面板業內因素，對這些因素掌握困難。友達過去經歷很多景氣循環，因此，面對景氣下行，友達無法影響外在環境，但在內部做更多管理，包括1.加強庫存管理，像是第二季周轉天數增加，內部嚴格控制庫存，庫存絕對金額是減少，並動態調整產能利用率；2.謹慎管理現金流，資本支出比年初設定450億元下降2成，至360億元，其中一部份后里新廠部分往後延遲，尚未正式動土。