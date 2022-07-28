搶七夕情人節商機，王品集團旗下頂級牛排餐廳「THE WANG」宣布，將於七夕推出專屬「求婚管家」服務，依照民眾需求客製化求婚內容包含餐酒搭配、花卉、氣球訂製、攝影等。同時也推出應景新菜〈法芙娜巧克力菲力〉，以美國頂級菲力牛排搭配由法芙娜巧克力、Gravy、琴酒等熬煮成醬汁，在口中感受菲力的鮮嫩與巧克力苦甜的魅力，7月30日至8月8日限定販售，每份售價3,280元+10％，為有情人男女戀情增溫。

「THE WANG」情人節限定新菜以巧克力的濃情串聯主餐與甜點，除主餐〈法芙娜巧克力菲力〉外，甜點〈Beauty and the beast〉概念源自電影《美女與野獸》，以玫瑰訴情牽起雙方的愛情連結。基底為巧克力與伯爵，內餡以蜜桃、紅心芭樂，滋味酸香甜美，加入馬鞭草增添草本香氣、搭上以依思尼鮮奶油製成的玫瑰龍眼荔枝冰淇淋，層次豐富、風味優雅，為餐點畫下完美收尾。

「THE WANG」近期季節新品〈松露奶油菲力〉，售價3,080元+10％，炙烤美國Prime等級菲力牛排，佐奶油松露醬汁與松露鹽，刨上新鮮黑松露，三重奏般的香氣更加盛放，上桌前加入白蘭地炙燒，再帶來另一重視覺與味覺的饗宴；單點新菜〈松露紅玉雞佐威士忌醬汁〉，以在地南投紅玉雞，搭配仿製成松露樣態的Filo酥皮，醬汁以伊思尼鮮奶油、白松露及威士忌煨煮，再刨上新鮮黑松露，視覺與味覺都令人玩味。