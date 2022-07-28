國外研究羊駝身上單域抗體（奈米抗體）可遏疫作用；東海大學特聘教授謝長奇團隊，致力研發分辨新冠病毒、A型流感、B型流感與呼吸道融合病毒的快篩試劑，籌備7千多萬元購置整建位於豐原的廠房，以生產動物用檢測試和快篩試劑為主，預計年底投入生產，將運用在醫用治療與檢測領域，另進駐中科智慧製造中心，以生產人用標靶抗體藥物為目標。

東海大學畜產與生物科技學系特聘教授謝長奇帶領的艾博生技抗體股份有限公司，其研發成果包括使用羊駝生產的單域抗體（奈米抗體），謝長奇表示，下一階段將進入IPO程序，預計在明年達成募資6億元，以完成新創事業上市櫃準備之目標，並期許該公司能成為抗體供應鏈與多元抗體產品的優質廠商。

此外，艾博生技抗體股份有限公司進駐東海大學育成中心孵化相關技術，並與畜產與生物科技學系朱自淳教授持續研發亨丁頓舞蹈症之奈米抗體藥物計畫。東海大學培育的生豐水產也將展示生物科技運用於白蝦養殖的技術，藉由智慧監控系統進行水質等各項參數的收集，並進行大數據分析，提升整體養殖工作效率及產品品質。

東海大學食品科學系教授江文德，所輔導的桓康生醫有限公司，將細葉山艾進行多項研究後發現「CAPILLENE」成分能有效抑制肺癌細胞存活，於2020年獲中華民國發明專利第I6805345號。並研究細胞及動物實驗，證實具有平喘、止咳、清肺等功效，屢獲創新創業大賽肯定。

東海大學指出，台北南港展覽館舉行「2022年亞洲生技大會暨展覽」自7月28至7月31日止，30日下午由東海畜產與謝長奇教授共同發表羊駝生產單域抗體運用於分辨新冠病毒、A型及B型流感與呼吸道融合病毒的快篩試劑成果，展現研發實力。